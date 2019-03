© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a De Ligt, l'Atletico Madrid ha messo nel mirino anche Nicolas Tagliafico dell'Ajax, secondo Marca. Il quotidiano spagnolo spiega come il terzino argentino sia uno dei preferiti dal ds dei Colchoneros Andrea Berta per la sostituzione, dalla prossima estate, del partente Filipe Luis. I primi contatti con l'entourage sono già andati in scena e lo stesso Tagliafico avrebbe già dato il proprio ok alla destinazione madrilena.