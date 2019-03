Atletico Madrid, non solo Juventus: per Oblak il rinnovo è vicino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Campo e futuro. Non che se li giochi oggi, Jan Oblak. Però sul tavolo per l'estremo difensore dell'Atletico Madrid c'è anche il rinnovo del contratto. L'entourage del giocatore, spiega El Mundo, conferma le trattative per il rinnovo con l'Atletico per proteggerlo dalle proposte da mezza Europa. E la firma sarebbe dietro l'angolo.