Dani Olmo è l’obiettivo numero dell’Atletico Madrid. I colchoneros, che stanno lavorando anche in uscita per piazzare Correa e Kalinic, vogliono arrivare al talento spagnolo che si è messo in mostra durante gli Europei under 21. La dirigenza dei madrileni ha già parlato con l'agente del giocatore, ma come riportato da AS bisogna prima trovare l'accordo con la Dinamo Zagabria.