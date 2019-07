Atletico Madrid, ore contate per Kalinic: non parte per gli USA

L'ex attaccante di Milan e Fiorentina Nikola Kalinic è lontano dall'Atletico Madrid. Come riportato da Marca, il calciatore croato non rientra più nei piani di Diego Simeone e dunque potrebbe lasciare i colchoneros nella prossima stagione. Il calciatore non è stato convocato per la tournée statunitense, dunque il club cercherà di piazzarlo sul mercato.