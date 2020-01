Con l'acquisto di Erling Braut Haaland, il Borussia Dortmund è pronto a sacrificare Paco Alcacer. Il centravanti potrebbe tornare in Spagna ed è seguito dall'Atlético Madrid, sebbene l'obiettivo principale dei colchoneros sia Edinson Cavani. La richiesta del BVB è di 40 milioni di euro. Classe 1993, in questa stagione l'iberico ha segnato 7 reti in 15 partite.