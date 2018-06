Atletico Madrid, per il dopo Savic occhi sul baby Nehuen Perez

© foto di Imago/Image Sport

Con Stefan Savic in odore di cessione, l'Atletico Madrid è alla ricerca di un difensore anche in prospettiva futura. Come riporta TycSports, i colchoneros sarebbero a un passo dal centrale dell'Argentinos Juniors Nehuen Perez. Classe 2000, potrebbe restare in Argentina in prestito per una stagione per poi approdare in Europa.