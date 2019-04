© foto di J.M.Colomo

In casa Atletico Madrid ci sarà spazio anche per un nuovo esterno di destra, dopo l'acquisto sempre più probabile di Alex Telles a sinistra. Secondo Marca i Colchoneros hanno avviato i contatti col Racing per Renzo Saravia, terzino classe '93 che recentemente è entrato anche nel giro della Nazionale argentina.