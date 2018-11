Atletico Madrid, possibile operazione al piede per Diego Costa

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Marca, lo staff medico dell'Atletico Madrid starebbe pensando seriamente a un'operazione chirurgica per sistemare una volta per tutte i problemi al piede che stanno condizionando la stagione di Diego Costa. Se alla fine venisse presa questa decisione, il giocatore potrebbe tornare a disposizione di Simeone nel 2019 ed essere al top per la seconda parte del campionato e soprattutto della fase finale della Champions.