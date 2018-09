Atletico Madrid, preoccupano gli infortuni: troppi da inizio stagione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In questo inizio di stagione diversi sono già i giocatori dell'Atletico Madrid incorsi in un infortunio. Nella pre-season furono Oblak e Filipe Luis ad accusare problemi, poi anche Vitolo e Juanfran si sono infortunati e adesso anche Kalinic ha accusato un problema alla caviglia. Gli infortuni dunque sono stati troppi in questa prima parte di stagione e come spiega AS si parla quasi di un infortunio a settimana, una situazione che sta preoccupando non poco Diego Simeone e il suo staff.