Atletico Madrid, presentata la maglia ufficiale per la stagione 2019-20

Per i top club europei è arrivato il momento di presentare le maglie della nuova stagione. Lo ha fatto anche l'Atletico Madrid, in giornata, svelando sui social e sul proprio sito ufficiale la divisa per la prossima annata. La maglia presenta le classiche strisce rosse e bianche, aggiunte anche alle maniche. All'interno della divisa si trova scritto l'anno di fondazione del club (1903) e il tridente di Nettuno, binomio rafforza ancor di più il legame tra la squadra e la città di Madrid, in quanto la fontana del Nettuno è la sede in cui si celebrano i titoli conquistati. I pantaloncini saranno blu, i calzettoni rossi con una sottile linea blu che circonda il polpaccio. La vendita partirà domani mattina.