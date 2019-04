© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jan Oblak è pronto a rinnovare il suo contratto con l'Atletico Madrid. Il nuovo accordo, che sostituirà quello precedente, in scadenza nel 2021, prevederà un aumento dello stipendio ma non un innalzamento della clausola di rescissione, attualmente fissata a 100 milioni di euro. Una somma che tanti club potrebbero essere disposti a spendere per acquistare uno dei portieri più forti in circolazione. Lo riporta Marca.