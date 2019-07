Atletico Madrid, proposta di contratto per Filipe Luis

© foto di Federico Gaetano

Filipe Luis non è più un giocatore dell'Atletico Madrid, ma a quanto pare i colchoneros sono pronti a fare un'offerta per il calciatore brasiliano che ha appena vinto la Copa America con il Brasile. L'esterno mancino verdeoro, secondo quanto riportato da Marca, ha una proposta contrattuale di un anno, con l'opzione di rinnovo legata al numero di partite giocate. Al momento il calciatore ex Chelsea e Deportivo potrebbe accettare l'offerta della società madrilena e rimanere a disposizione di Diego Simeone.