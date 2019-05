© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

150 milioni di euro. Questa la cifra che secondo France Football l'Atletico Madrid avrà a disposizione in estate per rinforzare la squadra di Diego Simeone. Una somma importante che secondo il media francese sarà utilizzata soprattutto per rinforzare la difesa e l'attacco, mentre il centrocampo sembra essere il reparto maggiormente coperto. A questi 150 milioni potrebbero aggiungersene altri derivanti dalle cessioni, soprattutto quella probabile di Lemar.