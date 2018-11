© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Semaforo verde per Lucas, Savic, Lemar, Koke e Diego Costa in casa Atletico Madrid: dal report medico pubblicato in serata si apprende che i cinque sono arruolabili per la sfida al Barrcellona di domani sera. I problemi in difesa comunque continuano, essendo out Juanfran, Godin e Gimenez.