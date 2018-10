Atletico Madrid, recuperati Savic e Diego Costa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per il Cholo Simeone ed il suo Atletico Madrid. Stefan Savic e Diego Costa hanno ricevuto il via libera dallo staff medico e saranno regolarmente a disposizione domani per la sfida con il Borussia Dortmund. Entrambi i giocatori sono stati convocati del tecnico dei Colchoneros.