Atletico Madrid, riunione Cerezo-Griezmann: Barça più vicino

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riporta Cadena Cope, si sarebbe tenuta una riunione tra il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, e Antoine Griezmann. Un pranzo in un ristorante vicino al centro sportivo, il futuro del giocatore è sempre più lontano dai Colchoneros: il Barcellona è fiducioso di prenderlo nelle prossime settimane, con lo stesso Luis Suarez che lo ha in pratica già accolto in casa Blaugrana. Cerezo ha provato a convincere Griezmann ma la decisione dell'ex Real Sociedad è già presa.