Atletico Madrid, Rodrigo l'alternativa a James Rodriguez: pronti 60 milioni

© foto di J.M.Colomo

L'Atletico Madrid fa sul serio per Rodrigo Moreno. Come riporta Marca, i colchoneros cercano infatti un nuovo rinforzo per completare il reparto avanzato, anche a causa delle possibili partenze di Correa e Kalinic. La prima scelta resta sempre il fantasista del Real Madrid James Rodriguez, obiettivo concreto anche del Napoli, ma la candidatura di Rodrigo prende quota di ora in ora. Per convincere il Valencia è pronta così un'offerta di circa 60 milioni di euro.