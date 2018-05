Atletico Madrid, scelto il dopo Griezmann: principio d'accordo con Cavani

© foto di Insidefoto/Image Sport

Edinson Cavani sarà il dopo Antoine Griezmann in casa Atletico Madrid. Secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbe un principio d'accordo con il Matador per sostituire il francese in casa del club di Cerezo. L'Atleti ci lavora da tempo, l'ostacolo sarebbe il maxi ingaggio di Cavani col PSG: troppi 12 milioni all'anno a 31 anni compiuti. Ci sarebbe però già il placet di Diego Pablo Simeone.