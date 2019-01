Atletico Madrid, scout in Portogallo per visionare Alex Telles

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il monitoraggio dell'Atletico Madrid nei confronti dell'ex Inter Alex Telles. Il laterale brasiliano, secondo quanto riportato da AS, è stato visionato durante il match di Coppa di Lega contro lo Sporting Lisbona per la seconda volta nel giro di poche settimane. Il Porto però non sembra intenzionato a cedere il suo giocatore per meno della cifra fissata nel suo contratto e pari a 40 milioni di euro.