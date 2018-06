Atletico Madrid, se parte Griezmann l'obiettivo è Cavani

Le voci dei protagonisti, le esclusive, il calciomercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. Inter, Perisic sarà il sacrificato per un grande mercato - Leggi la news, CLICCA QUI! TMW - Juve, su De Ligt piomba il Tottenham: offerta da 55...

Shaqiri: "Non è un segreto, lascio lo Stoke. Vorrei restare in Premier"

Man United, non solo Fred: vicino l'arrivo di Dalot dal Porto

Real Madrid, Nagelsmann fra i papabili per la panchina dei blancos

Man United, fatta per Fred. Il brasiliano ha superato le visite mediche

Mainz, ceduto in prestito il giovane Sverko

Barcellona, brutto infortunio per il canterano Aleñá

Manchester United, Fellaini in trattativa con un altro club inglese

West Ham-Pastore, trattativa in fase di stallo: l'argentino chiede troppo

Fenerbahce, contatto per Sarri: il tecnico declina

Italiani all'estero: Tedesco resta a Malta, Novelli emigra in Francia

Asensio a Marca: "Non immagino di giocare senza CR7"

Sport e il conto alla rovescia per Griezmann: "Tic tac tic tac"

Il Daily Mail e l'accusa di Touré: "Pep non vuole giocatori africani"

AS e il mercato del Real Madrid: "La rosa sta con Neymar"

Il Telegraph su Touré: "Sono fuori per distruggere il mito di Pep"

Man United, in settimana previste le visite mediche di Dalot

Villarreal, Cazorla con la prima squadra per il ritiro pre-campionato

PSG, cessioni obbligate per rientrare nei parametri: Di Maria in partenza

Manchester United, Fellaini in trattativa con l'Arsenal

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo , l'Atletico Madrid ha deciso di puntare su Edinson Cavani nel caso in cui Antoine Griezmann dovesse decidere di firmare per il Barcellona.

