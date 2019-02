© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime di formazione in arrivo dalla Spagna sull'Atletico Madrid, prossimo avversario della Juve in Champions che domani affronterà il Real Madrid. Secondo il Mundo Deportivo anche nella giornata di oggi non si è allenato Koke, ancora alle prese con fastidi fisici così come Diego Costa e Savic. A centrocampo dunque spazio a Thomas e Rodrigo, mentre il dubbio principale riguarda la fascia destra dove si giocano il posto Arias (in vantaggio) e Juanfran.