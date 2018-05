Atletico Madrid senza Simeone a Lione: il tecnico fermato per 4 turni

© foto di J.M.Colomo

Diego Simeone non sarà in panchina per la finale di Europa League, che vedrà il suo Atletico Madrid sfidare l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. Il tecnico dei Colchoneros infatti è stato squalificato per 4 turni e per questo motiva non potrà sedersi in panchina a Lione.