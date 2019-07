© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, dopo la vittoria roboante per 7-3 contro i cugini del Real ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Marca: "Lavoriamo in funzione del momento e abbiamo preparato bene questa partita, come prepariamo ogni Real-Atletico. Considero questo match, ci ragiono con ottimismo, entusiasmo, ma ora penso già alla prossima gara. Non considero questo match come la testimonianza del reale potenziale di una e dell'altra squadra. Joao Felix? Lo vedo meglio a giocare con qualcuno davanti a sé per stimolare la sua visione di gioco".