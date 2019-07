Atletico Madrid, Simeone: "Con il Real abbiamo commesso molti errori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di ESPN per parlare del momento dei colchoneros: “Contro il Real Madrid abbiamo commesso molti errori, tre gol subiti in una partita sono troppi. Però abbiamo fatto molte cose buone”. Un tecnico che non si accontenta mai e che vuole curare tutti i particolari, nonostante il risultato nel derby contro il Real. Spazio anche a Joao Felix e ai suoi primi giorni con la nuova maglia: "Come tutti i giocatori giovani sta lavorando nel miglior modo possibile per potersi migliorare".