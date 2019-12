© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atletico Madrid affronta la Lokomotiv Mosca in Champions League. I Colchoneros devono vincere per essere certi del passaggio, il pareggio basta solo nel caso il Bayer Leverkusen non batta i bianconeri e anche in caso di sconfitta, le Aspirine sono obbligate a vincere. In conferenza stampa parla il tecnico dei biancorossi, Diego Pablo Simeone. "E' una grande opportunità, per mostrare l'orgoglio di vestire questa maglia e di giocare una grande gara in Champions. Credo nella mia squadra, nei miei giocatori, so che i risultati non sono arrivati ma siamo ottimisti. Non c'è ansia, stiamo solo preparando una gara importante dove serviranno calma e personalità. Il mio peggior anno? I numeri parlano del presente, abbiamo fiducia per poterlo ribaltare".