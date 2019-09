© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di campionato contro la Real Sociedad. Esordendo con l'analisi delle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori: "In linea di principio Thomas e Morata non saranno della partita, mentre Savic sarà sicuramente tra i convocati".

Quindi, parole di elogio per Angel Correa, giocatore che in estate sembrava a più riprese destinato a trasferirsi per vestire la maglia del Milan: "L'ho sempre visto allenarsi al meglio, con la giusta predisposizione per aiutare la squadra. Per noi è un giocatore importante, ci dà verticalità ed un cambio di ritmo sulla velocità che molti altri attaccanti non ci danno. Lo utilizzeremo dove è più abituato, cioè davanti".