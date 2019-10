© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani l'Atletico Madrid, dopo il successo in Champions League, andrà alla ricerca della svolta anche in campionato nel match in trasferta sul campo del Real Valladolid. Diego Simeone ne ha parlato in conferenza stampa: "Vincere la Liga? Non penso a cose che potrebbero accadere solamente lontane del tempo, ma alla prossima partita. Il Valladolid ha vinto tante gare quest'anno, ha velocità e tanti ottimi calciatori. La Liga è competitiva, lo è sempre stata. Correa? E' un giocatore che è sempre stato importante per questa squadra. La scorsa stagione gli ho dati tanti minuti e ha risposto sempre bene. Abbiamo fiducia nelle sue capacità, ci darà una mano da attaccante quest'anno, ma a volte potrò metterlo anche a destra".