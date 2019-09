© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Real Madrid, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha detto: "Partita molto combattuta. Sin dall'inizio si è visto subito in campo e bisognava coprirsi in contropiede. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo della gara ma non siamo riusciti a sbloccare la partita. Nel secondo tempo ricordo solo il colpo di testa parato da Oblak su Benzema. Dobbiamo migliorare molte cose, dobbiamo fare un lavoro enorme e serve tempo. Commettiamo troppi errori che non dobbiamo commettere".