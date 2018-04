Atletico Madrid, Simeone e il rosso all'Emirates: "Devo migliorare"

© foto di J.M.Colomo

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa: "L'espulsione contro l'Arsenal? Non mi sento bene dopo quello che è successo anche se nel calcio può accadere vista la velocità del gioco e delle decisioni. So che devo migliorare molto sotto questo aspetto. Non ci sono giustificazioni".