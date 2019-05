Atletico Madrid, Simeone: "Griezmann-Barça? No, resterà con noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato anche del futuro difensore dell'Inter Godin nella conferenza stampa pre-Siviglia: "Scegliere un momento della sua storia qui sarebbe ingiusto, è stato un calciatore così importante per noi perché è stato regolare, ha avuto costanza di rendimento. Va via con allegria, i rapporti con noi restano buoni. A volte le storie terminano con chiarezza e questo ci induce ad essere felici. Proseguirà la sua carriera in Italia e sicuramente trasmetterà i suoi valori. Tutte le cose hanno un inizio e una fine. Sia noi dello staff che il club avremmo voluto che restasse qui, ma Diego ha preso la sua decisione per le sue motivazioni".

Sulla voce Griezmann-Barcellona: "Dico sempre la stessa cosa. Lo vedo bene, contento, è il nostro capitano e gli diamo l'importanza che merita. Ovviamente non siamo nella sua testa e non sappiao cosa farà, ma non siamo preoccupati. Crediamo che proseguirà con noi, non abbiamo paura di perderlo".