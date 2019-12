© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, alla vigilia del match con il Real Betis è intervenuto in conferenza stampa: "Il Betis sta lavorando bene, ottenendo buoni risultati, ha una concezione del calcio offensiva e lo si vede dai calciatori che giocano normalmente. Koke out? Ne abbiamo parlato mille volte, Koke per noi è molto importante dal punto di vista tattico. Ma chi lo rimpiazzerà, in questo caso Herrera, è pronto per fare una grande partita. Hector è un calciatore importante, ha personalità".