Atletico Madrid, Simeone: "Il Real è la squadra più forte del mondo"

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha presentato così in conferenza stampa il derby di domani col Real: "Cercheremo di fare una buona partita a livello collettivo, anche se credo che il Real Madrid abbia la rosa migliore del mondo. In questi anni i blancos hanno costruito una squadra tremenda, più forte del Manchester City, del Barcellona o del PSG. Noi però abbiamo chiaro ciò che dovremo fare in campo domani".