Atletico Madrid, Simeone: "Il ritorno di Diego Costa ci dà animo e forza"

Conferenza stampa pre Borussia Dortmund per Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid. "Giocano bene, le loro transizioni in attacco sono ottime. Hanno ottimi piedi dietro e in mezzo, solo veloci sugli esterni ma noi cercheremo di imporre il nostro gioco. Diego Costa? Il suo ritorno ci dà forza fisica, animo, trasmette carattere alla squadra. Vedremo se giocherà dal 1' o no, ma quando è in squadra, trasmette entusiasmo a tutti. Alcacer? Il suo exploit non mi sorprende, è un giocatore determinante in area che ha trovato continuità al Dortmund".