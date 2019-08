Atletico Madrid, Simeone: "Il VAR migliorerà se gestito dagli ex arbitri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato a La Nacion dell'avvento del VAR: "Mi piace il sistema, ci stiamo adattando alle nuove regole ma migliorerà ancora quando verrà gestito dagli ex arbitri. Non possono essere gli stessi che vanno in campo a gestire i video perché poi c'è il sospetto del -non ti espongo a errori e tu fai lo stesso con me-".