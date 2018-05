Atletico Madrid, Simeone: "L'Europa League ci ha dato consapevolezza"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Marsiglia: "L'esperienza sarà importante, ma non totalmente influente nel gioco. Incontreremo una squadra che giocherà pressando, mantenendo il ritmo alto. Dovremo imporre il nostro gioco col passare dei minuti. Siamo due squadre molto simili in vari momenti della partita. Noi favoriti? Quando ho affrontato una finale da calciatore o allenatore l'ho vissuta uguale. La realtà è il campo, il resto non mi importa. L'Europa League è una cosa, la Champions un'altra. Non si somigliano, ma quando abbiamo vinto la prima Europa League (nel 2012 a Bucarest contro l'Athletic) è stato un passo importante per la nostra fiducia. Per molti ragazzi è stato un passaggio importante e la conseguenza di ciò che è venuto dopo".