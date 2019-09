© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra l'Atletico Madrid e il Lokomotiv Mosca, l'allenatore Diego Simeone si è così espresso: "Lavoriamo sempre come squadra, quella è la nostra forza. Le individualità e il talento dei singoli migliorano se inseriti in un contesto che funziona. Nessuno nel calcio detiene la verità: ogni allenatore ha le sue idee, che possono far migliorare o meno i giocatori. Possiamo tutti avere ragione o torto. Squadre come la Lokomotiv sono pericolose: sanno come giocano e conoscono i riferimenti. Vedremo se schiereremo un tridente, e se Costa e Morata potranno giocare assieme, o solamente uno di loro. La Lokomotiv difende insieme, si aiutano tra loro: è una squadra che sa cosa vuole, e c'è un allenatore con una storia meravigliosa nel calcio a trasmettere i suoi concetti".