© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha così parlato in conferenza stampa, alla vigilia del derby cittadino di campionato contro il Real Madrid: "Penso che Zidane abbia spiegato perfettamente il perché non capisce il nostro appellativo di squadra cittadina, non è necessario aggiungere altro. In questo tipo di partite solitamente sono i dettagli a fare la differenza da una parte o dall'altra, e nelle ultime partite con Siviglia e Osasuna abbiamo mostrato migliori atteggiamenti. Il Real Madrid però ha una grande squadra e un top allenatore a guidarla".

Quindi una battuta, secca, alla domanda se preferirebbe vincere il derby imminente o la Champions League: "Il derby, perché è ciò che ci attende domani. È la nostra prossima sfida e non vogliamo lasciarcela scappare".