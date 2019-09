© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa della Real Sociedad, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha detto: "Nel primo tempo la Real Sociedad era già migliore di noi. Non abbiamo avuto la freschezza di attaccare nel nostro solito modo, ma non abbiamo fatto progressi. Nel secondo tempo abbiamo iniziato allo stesso, hanno segnato i due gol di fila e da lì abbiamo visto la migliore versione della squadra. In quegli ultimi minuti ci siamo sentiti più identificati con quello che stavamo facendo. Gol subiti? Mi preoccupa tutto, tutto ciò che accade in difesa e in attacco. Dobbiamo crescere, sappiamo cosa abbiamo e cosa siamo e dove dobbiamo andare.