Atletico Madrid, Simeone: "Morata espulso? Avrà reagito per un motivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Maiorca, Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'espulsione di Morata? Non ho visto bene cosa è successo, ero in panchina. Sono momenti delle partite, avrà reagito per qualche motivo. Diego Costa? Sappiamo che gli attaccanti vivono per il gol, che è la cosa più importante. Quello di stasera è molto buono per lui e per la squadra. Abbiamo fatto un primo tempo importante, nella seconda frazione il Maiorca ha attaccato, ma ci siamo difesi bene. Dobbiamo avere umiltà in campo, il talento ci migliorerà".