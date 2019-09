Atletico Madrid, Simeone: "Non c'è un problema gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato lo 0-0 casalingo contro il Celta Vigo: "Non abbiamo un problema gol con gli attaccanti. Abbiamo fatto un buon precampionato, la stagione è fatta di momenti. La sostituzione di Joao Felix? Non c'è un contratto che dice che deve giocare tutti i 90'. In quel momento pensavo che gli ingressi di Morata e Vitolo fossero utili. Diego Costa? Sono fiducioso, presto tornerà in forma e farà quello che sa fare. La squadra era un po' stanca dopo la partita contro la Juve, nella ripresa abbiamo spinto ma il Celta si è difeso bene":