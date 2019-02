Atletico Madrid, Simeone: "Real migliore, non pensiamo alla Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sconfitta nel derby è sempre difficile da digerire, soprattutto se l'Atletico Madrid è costretto a cedere vittoria e secondo posto ai rivali del Real Madrid. Al termine della gara il tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa come riportato dal Mundo Deportivo: "La partita è stata dura, forte. Loro hanno vinto molti contrasti e da quelli sono stati bravi a costruire il loro gioco. Un duro colpo per il nostro campionato? Prima vediamo le altre gare di domani".

Polemiche sul Var? "Non commento mai, è uno strumento che migliorerà e crescerà con il tempo. Non ho avuto modo di rivedere le azioni come il Var ma non abbiamo perso a causa della tecnologia. I nostri avversari sono stati migliori e più forti, congratulazioni al Real".

Perché Rodrigo non dall'inizio? "Non giustificheremo la sconfitta con questo alibi. Era reduce da alcuni problemi fisici ed eravamo dubbiosi se farlo giocare. In partite del genere non si può rischiare".

State già pensando alla Champions? "No, dopo due sconfitte dobbiamo pensare a fare bene con il Rayo. Poi ci concentreremo sulla Juventus".