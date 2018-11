Atletico Madrid, Simeone: "Una delle mie vittorie più emozionanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 3-2 in rimonta conquistato contro l'Athletic Bilbao, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato così il match: "Quando Diego si è infortunato la prima cosa che abbiamo pensato è stato cambiarlo, ma poi gli abbiamo detto di andare in avanti. E' difficile marcare qualcuno che non sta in piedi, non puoi lasciarlo solo, devi controllarlo. Negli anni '70 e '80 c'erano tecnici che lo hanno fatto, la vittoria è arrivata nel finale anche grazie al VAR, che ci ha regalato una delle mie vittorie più emozionanti":