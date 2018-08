Atletico Madrid, Simeone userà la strategia Vrsaljko per Arias

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nuovo Sime Vrsaljko. Il piano di Diego Pablo Simeone con Santiago Arias, preso dal PSV Eindhoven per sostituire il croato ora all'Inter, è chiaro: pochi minuti in campo nella prima parte di stagione. Per adesso è a zero, come è accaduto all'ex Sassuolo per le prime quattro giornate. Una stagione di apprendistato, con l'esplosione arrivata dopo l'infortunio di Juanfran. La strategia spiegata da AS è stata applicata anche a Stefan Savic, José Gimenez e Lucas Hernandez. Dentro a piccoli passi. Per poi diventare grande con il Cholo.