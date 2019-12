© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è solo Edinson Cavani nei piani dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo, infatti, vorrebbe anticipare i tempi e la concorrenza per arrivare subito a Nemanja Matic. Il centrocampista del Manchester United piace a Simeone (ma anche a Inter e Milan) e potrebbe essere il rinforzo ideale per la mediana dei colchoneros. L'Atletico, però, dovrà vincere la resistenza dei Red Devils, che non sembrano intenzionati a cedere il giocatore a gennaio, rischiando così di perderlo a zero in estate. Lo riporta Sky Sport.