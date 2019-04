Atletico Madrid, tegola Gimenez: frattura ad un dito del piede

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tegola José Maria Gimenez per l’Atletico Madrid. Il centrale uruguayano, informa il club, ha riportato una ‘frattura ossea associata a una lussazione di un dito del piede”. Una lesione che lo terrà fuori dal campo per alcune settimane. Buone notizie invece per Savic che si è allenato in gruppo e mercoledì sarà nuovamente in campo.