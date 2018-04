Atletico Madrid, Torres annuncia: "A fine stagione lascio i colchoneros"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Torres lascerà l'Atletico Madrid a fine stagione. La notizia era nell'aria ormai da tempo, ma a dare l'annuncio è stato lo stesso attaccante ex Milan, interpellato sul suo futuro duvante un evento promozionale: "Ne approfitto per dirvi che questa è la mia ultima stagione all'Atletico. Penso che sia la cosa migliore considerando le circostanze. Mi sentivo in dovere di annunciarlo ai tifosi che mi hanno dato tanto sostegno in questi anni". El Niño vedrà infatti scadere il suo contratto coi colchoneros il prossimo giugno. Lo riporta As.