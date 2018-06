Atletico Madrid, trattativa per Lemar: il Monaco chiede 80 mln

© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

L'Atletico Madrid punta con forza su Thomas Lemar, esterno sinistro in forza al Monaco. Come riporta gianlucadimarzio.con, la trattativa fra i due club è in corso: l'Atletico offre 60 milioni, il Monaco ne chiede 80. A metà si potrebbe chiudere.