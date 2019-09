Atletico Madrid, Trippier: "Sapevamo di poter rimontare contro la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kieran Trippier, laterale dell'Atletico Madrid, ha commentato così a The Guardian la grande atmosfera vissuta al Wanda Metropolitano ieri sera contro la Juventus: "Nonostante stessimo perdendo 2-0, sapevamo che avremmo potuto rimontare. Abbiamo lottato fino alla fine e i nostri tifosi sono stati fantastici. Non avevo mai provato una cosa del genere, è stata una notte magica. Simeone e il gruppo hanno grande mentalità, in allenamento si corre a mille all'ora e così si fa in partita".