Atletico Madrid, tutti pazzi per Saul: il PSG prepara l'offerta

© foto di J.M.Colomo

La straordinaria prova di Saúl Ñíguez contro l'Italia Under 21 ha smosso il mercato. Come riporta Marca, il Paris Saint-Germain, tra le tante pretendenti, si starebbe infatti convincendo sempre di più a puntare sul giovane centrocampista dell'Atletico Madrid. Dalla Francia è in arrivo un'offerta importante, per gli spagnoli e per il giocatore.