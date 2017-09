Atletico Madrid, ultime ore per definire l'arrivo di Diego Costa

© foto di Imago/Image Sport

Ultime ore a disposizione per definire il passaggio di Diego Costa all'Atletico Madrid. Complici le 24 ore in più a disposizione del mercato spagnolo prima della deadline, i Colchoneros stanno provando a limare i dettagli col Chelsea per definire l'affare. Tuttavia - riporta Sky Sports - la trattativa appare tutt'altro che in discesa.